Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yavuz, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, önemli bir yağış beklenmediğini, yağışların yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde görüleceğini söyledi.

Orta ve Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde az bulutlu ve açık bir havanın görüleceğini aktaran Yavuz, “Yüksek sıcaklıklar ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Her ne kadar özellikle iç ve doğu bölgelerde birkaç derece düşüş gözükse de yüksek sıcaklıklar etkisini gösterecek, mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta mevsim normalleriyle 6 ila 11 derece sıcaklık farkı vardı, bu biraz daha düştü” diye konuştu.

Yavuz, “Önümüzdeki 5 gün boyunca sıcak ve yağışsız bir havamız var. Pazar gününden itibaren güney kesimlerimiz yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. O yağışlı havayla birlikte özellikle batıda bir miktar sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu ve pazartesi günü de yurdun büyük bir bölümünde hafif yağışların görülme ihtimali var. Şu an için bu yağışları beklemekteyiz” dedi.



“İstanbul’da 5 gün boyunca yağış beklemiyoruz”

İstanbul, Ankara ve İzmir’in hava durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, “İstanbul’da sıcaklıklar 33 derece, mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde. Gece sıcaklıkları 21 ila 24 derece arasında seyrediyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Ankara’da 32-34 derece hava sıcaklıkları var. Ankara’da da yağış beklememekteyiz. İzmir’de hava sıcaklığı bugün 40 derece oldu. Çarşamba gününden itibaren 3-4 derecelik bir düşüş var. Çarşamba ve perşembe günü 35-36 derecelerde, hafta sonunda ise ılıman soğuğun gelmesini bekliyoruz ki pazar, pazartesi günü 31 dereceye kadar düşecek” ifadelerini kullandı.



“Deprem bölgesinin tamamında sıcak hava etkisini sürdürüyor”

Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yağış beklenmediğini belirterek, “Deprem bölgesinin tamamında sıcak hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde 38-40 derecelerin görülmesini bekliyoruz. Malatya, Elazığ çevrelerinde önümüzdeki hafta boyunca 37 derece hakim olacak. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevresinde 36-37 derecelerde oldukça yüksek sıcaklıkların etkisini göstermesini bekliyoruz” dedi.



“Nem bir miktar düşüyor ama bunaltıcı sıcaklıklar bugün ve yarın etkisini sürdürecek”

Tatil bölgelerinde sıcak havaların etkisini kaybedeceğini vurgulayan Yavuz, “Tatil bölgelerinde kıyı egeden başlayıp Adana’ya kadar olan kıyı hattı boyunca 40 derecelerin görülmesini bekliyoruz. Oldukça sıcaklıklar var. Nem bir miktar düşüyor ama bunaltıcı sıcaklıklar bugün ve yarın etkisini sürdürecek. perşembeden itibaren sıcaklıklarda bir miktar düşme bekliyoruz. Bu düşüşle birlikte sıcaklıkların 34-35 derecelere düşmesini bekliyoruz” cümlelerine yer verdi.



“Bu sıcaklıklar yarından itibaren etkisini azaltmaya başlayacak”

“Şu an için net değil ama pazar, pazartesi günü özellikle Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer mevzi sağanak yağışların görülme ihtimali var” diyerek tatil bölgelerine yağış sinyali veren Yavuz, şunları kaydetti:

“45-46’lar artık bitti, 40-41’lere düştük. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde 41-42 dereceleri görüyoruz, 45 dereceyi geçen sıcaklığın görülmesini beklememekteyiz. Kıyı Ege'de de oldukça sıcak hava var. Şu an itibarıyla Manisa, İzmir, Aydın çevrelerinde 41-42 dereceler ölçülüyor, bunaltıcı bir hava var. Bu sıcaklıklar yarından itibaren etkisini azaltmaya başlayacak.”