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Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi’nin desteğiyle kurulan ve çalışmalarına başlayan Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin hazırlamış olduğu ‘’Pazar Gücü Artan Bozkır Kadınları’’ projesi kabul edilerek 471 Bin TL hibe almaya hak kazandı.

YOZGAT 05.12.2021, 12:48
Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi’nin desteğiyle kurulan ve çalışmalarına başlayan Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin hazırlamış olduğu ‘’Pazar Gücü Artan Bozkır Kadınları’’ projesi kabul edilerek 471 Bin TL hibe almaya hak kazandı.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen imza töreninin ardından kısa süre içerisinde üretim tesisinde ihtiyaç duyulan makine ve üretim tezgâhları alınacak, kooperatif tarafından Akdağmadeni ilçesinde birinci sınıf makarna çeşitleri üretimine başlanacak.

Akdağmadeni’nin ilk kollektif kadın girişimi olma özelliğini taşıyan kooperatife desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın ‘’Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunduğu proje kabul edildi. Saatte 60 kg üretim kapasitesi bulunan tesisin kurulumu kısa süre içinde tamamlanacaktır. Üretim tesisinde makarnanın her çeşidi ile birlikte proje kapsamında olmayıp kooperatif üyelerinin çalışmaları, Akdağmadeni Belediyesi ve Akdağmadeni halkının desteğiyle üretilecek onlarca doğal ürün gerekli izinler alındıktan sonra yerel ve ulusal pazar ağında tüketiciyle buluşacaktır. Yerel kalkınma modellerini ortaya çıkararak ilçemizde örnek çalışmalar yapmak için gayret sarf ediyoruz. Girişimci kadınlarımızın daha verimli, planlı ve sürdürülebilir üretim alanlarında faaliyet göstermeleri için proje desteği ve saha çalışması başta olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hazırlanan projenin kabul edilerek ilçemizde kadınlarımızın üretime katılmasına vesile olan Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat başta olmak üzere, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci Bey’e, Oran Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Doğu Sezen’e ve projenin hazırlanma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sürecin kahramanlarını, el emeği göz nuru ürünleriyle yeni bir alanda hizmet verecek, fedakarlıkları, çalışkanlıkları ve oluşturdukları arkadaş ortamıyla üreten her bireye örnek ve destek olacak kooperatif üyelerini, kooperatif başkanı Rukiye Hanım nezdinde emek veren herkesi tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum. İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.

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