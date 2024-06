YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan "Uluslararası Kariyer Günleri" kapsamında düzenlenen "Kariyer Planlamayı Yeniden Şekillendirme: Boşlukları Kapatma" başlıklı konferansta konuştu. Özvar, üniversite hayatının son derece kıymetli olduğunu ve öğrencilere çok şey kattığını ifade etti.



"Üniversitede elde edilen akademik ve teorik birikim gençlerin geleceği açısından fevkalade mühimdir. Ancak üniversite hayatını bununla sınırlı görmemek lazım" diye konuşan Özvar, şunları aktardı:

"Diploma evet kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir. Bir başka ifadeyle üniversite eğitimi bir diploma sağlar ama doğrudan bir meslek kazandırmaz. Bu gerçeğin bilincinde olarak hem veliler olarak hem öğrenciler olarak hareket etmek zorundayız. Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir. Üniversiteler, ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği insana yeni ufuklar kazandıran kurumlardır. Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursa okusun gençler kendilerini geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmemelidir. Teoriye dayalı öğrenmelerin yanında kendilerini geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem vermelidir."



Avrupa’da yükseköğretim alanında mikro yeterliklerin yükseköğretim ve sektörler açısından dönüştürücü bir etkiye sahip olacağı ifade eden Özvar, "Avrupa yükseköğretim alanındaki düzenlemelerle uyumlu usul ve esaslar belirlemek üzere paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar şu anda tamamlanmak üzeredir ve mikro yeterliklerini kredilendirilmesi süreci yakın zamanda hayata geçecektir" dedi.