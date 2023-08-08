Yoğurt bakterileriyle süt bileşenlerinin besin olarak yararlı olan metabolik ürünlere dönüştürüldüğü tüm bileşenleri içerir. Yoğurt üretiminde mayalanma sonucu ortaya çıkan yararlı bakteriler, bağırsak mikrobiyatasını düzelterek bağırsakların çalışmasını hızlandırır ve kalın bağırsakta oluşan toksik maddeleri emerek dışarı atılmasını sağlar.

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "h er yaşta tüketilmesi gereken yoğurt, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi ,diş gelişimini ve boy uzamasını artırır.Ergenlik çağındaki gençler ve orta yaştaki bireylerde kas gelişim iç organların temizlenmesinde çok etkilidir" ifadelerini kullandı.

Özellikle ev yapımı yoğurt tüketmek oldukça sağlıklı ve doğru bir seçim olacaktır.

Yoğurdun cilde faydaları;Yararlı bakteriler vücuttaki toksinlerin atılımında çok etkilidir. Toksinler atıldıkça ciltte hücre yenileme hızı artar bu sayede cilt güzelleşir.

Yoğurt kan şekerini azaltarak diyabeti önler ;Bir kase de yaklaşık 120 kalori bulunan yoğurt düşük kalorili besinler arasındadır.Ayrıca vücut için gerekli tüm besin ögelerini içeriğinden, diyetlerirnizde sık sık kullanabilirisiniz. Bu nedenle düzenli olarak yoğurt tüketirseniz hem yoğurdun sağlığınıza faydalarından yüksek seviyede yararlanırsınız hem de yüksek kalori almamış olursunuz.

Yoğurt kalbi korur ve besler ;Yeterli ve dengeli beslenildiğinde kaslara gerekli protein sentezini yapar. Kalp de bir kas olduğundan yoğurdun içinde bulunan elze ve naelzem aminoasitlerden faydalanarak güçlerir.

Kanseri azaltır; Her ne kadar yoğurt tüketimi ile kanser hücrelerinin oluşumu arasındaki ilişki tam olarak aydınlatılamamışsa da yapılan çalışmalarda düzenli yoğurt tüketimi ile meme ve rahim kanseri riski azaltılabildiği görülüyor.

Saça yararlıdır;

İçeriğinde bulunan Pantotenik asit sebebiyle saçların yeni oluşumunu hızlandırır ve saçları güçlendirir.

Kemik erimesinin düşmanıdır;Tam bir kalsiyum deposu olan yoğurt kemikler için birebirdir.Özellikle menopoz sonrasında her kadının birinde kemik erimesi gözükür.Bu sebeple her kadının muhakkak günlük 2 porsiyon yoğurt veya türevinin tüketmesi gerekmektedir.

Bağışıklığı güçlendirir; İçerdiği probiyotik ve prebiyotikler vücudun 2. beyni olan bağırsakları temizler bu sayede gerekli vitamin ve mineraller daha iyi temizlenerek gerekli dokulara ulaşır ve bağışıklığımız güçlenir.

Bu sıcak yaz günlerinde sizi güçlendirecek, karaciğeriniz ve iç organlarınızı temizleyecek yoğurt kürü tarifi veriyorum ;