İsrail, Batı Nil virüsü salgını ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgının başladığı haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiği kaydedildi. Virüs tespit edilenlerin sayısının ise 543 olduğu belirtilen açıklamada, halka sivrisinek savar ürünler kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20’lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor. Virüs bulaşanların yüzde 1’inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.