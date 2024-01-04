Özellikle Ege Bölgesi’nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde, yılın ilk güreşi İncirliova Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek. Bu yıl 37.’si gerçekleştirilecek olan Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali’nde geri sayım başlarken, hava muhalefeti nedeniyle tarih değişikliği yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve güreşi takvimine göre 7 Ocak Pazar günü yapılması planlanan güreşlerin 6 Ocak Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.



Başkan Kaya, yaptığı paylaşımda “Havanın daha önce açıkladığımız tarihte uygun olmaması nedeniyle güreşlerimizi bir gün öne aldık. İncirliovamızın deve güreşleri her zaman çok güzel olur. Bu yılda güreşseverler, ilçemizde en iyi develerin güreştiği muhteşem bir festival izleyecekler. İncirliova Belediyesi olarak bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına 6 Ocak Cumartesi günü İncirliova Yeni Deve Güreşi Alanı'nda düzenleyeceğimiz 37. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivalimize tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verdi.