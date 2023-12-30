Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı. Bakan Yerlikaya, tedbirler kapsamında, jandarmanın 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç ve 265 dron ile emniyetin 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı ve 400 dedektör köpeği ile sahil güvenliğin ise 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı ve 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacağını aktardı.

Yerlikaya, her vatandaşın ve misafirlerin yeni yılda can ve mal emniyetinin korunması için tüm birimler ile Türk milletinin hizmetinde olduklarını belirterek, “2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun” dedi.