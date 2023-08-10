Gaziantep’te fıstık hasadı başlarken bir yıl çok mahsul verip bir yıl az veren Antep fıstığında bu yıl yok yılı yaşanırken, fıstık bahçeleri hırsızlık olaylarına karşı 7 gün 24 saat silahlı bekçiler tarafından korunuyor. Gaziantep’in Nizip ilçesinde ellerinde silahlarla fıstık bahçelerinde nöbet tutan bekçiler, hırsızları gördüklerinde havaya ateş açtıklarını, silah sesini duyan hırsızların kaçtığını ifade ediyor.

“Zaman zaman geceleri kapışmalarımız oluyor”

Kardeşleriyle birlikte fıstık bahçelerini hırsızlara karşı koruyan Seyit Karabacak, “Fıstık tarlamızda bu yıl bekçi bulamadığımız için mecbur biz fıstığımızı koruyoruz. Her yıl bekçimiz vardı, bu yıl bekçi tutamadık mecbur biz koruyoruz. Kardeşlerim ve benim tarlamız, hırsızlık olayı sık sık oluyor. Zaman zaman geceleri kapışmalarımız oluyor. Fırsat vermiyoruz inşallah da olmaz. Jandarma ekiplerimiz bizleri ziyaret ediyor. Gerekli tedbirleri alıyorlar bundan dolayı teşekkür ederim askerlerimize, Allah razı olsun, herkese hayırlı hasatlar dilerim” diye konuştu.