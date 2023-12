GDO ve hibrit tohumun tamamen birbirinden farklı olduğunu söyleyip, doğada arı ve rüzgârın gerçekleştirdiğini serada yaptıklarını belirten Uzun, "Kontrollü şekilde kadınlarımızın adeta dantel örer gibi ortaya çıkardıkları çeşitlere hibrit çeşit diyoruz. İnsanlar bu konuda yanlış algı içindeler. Hibrit tohum da doğal ata tohum gibi bir tohumdur" şeklinde konuştu.



"50 çeşitle, 35 ülkeye ihracat"

Antalya’nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi’nde 20 dekar örtü altı alanda eşi ile birlikte hibrit tohum üreten Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Uzun, 30 yıldır ülkemizde yerli tohum üretiminin yapıldığını kaydederek, "Sebze tohumculuğu açısından öncü yer Antalya. 8 yıl önce yola çıktık, şu an 50 çeşit tohum üretimiyle 35 ülkeye tohum satıyoruz. Türkiye’nin her iline her bölgesine tohumlarımız gidiyor. Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, patlıcan çeşitleri üzerinde çalışıyoruz. Bunların açılımıyla birlikte kıl biber, pembe domates, çarliston çeşitlerimize Anadolu isimleri veriyoruz. İhraç ettiğimiz ülkeler; Afrika başta olmak üzere, Somali, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, İran Kenya ve Sudan. Orta Asya Cumhuriyetleri; Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya. Balkanlar da ise; Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya. Deneme olarak verdiğimiz ülkeler de var" dedi.



"Yüzde 15 ihracat, yüzde 15 ithalat"

Kapasitelerinin ortalama 30 bin civarında paket satışı olduğunu ifade eden Uzun, "Amacımız 100 bin paketlere çıkarmak ve istihdamı artırmak. Biz kendimize yeteriz. Türkiye bugün sınırları kapansa ya da savaş, afet veya pandemi yaşasa yüzde yüz kendimize yetiyoruz. Fakat dünya ticareti gereği yüzde 15 miktarında tohum alıyoruz ve yüzde 15 civarında satıyoruz. 1 milyon 350 bin ton tohum üretiyoruz, bunun yüzde 85’ini ülke içinde yüzde 15’ini de yurt dışına satıyoruz. İthalatımız ihracatımız dengeli. İhraç ettiğimiz, ithal ettiğimizden milyon dolar bazında 10 milyon dolar fazlamız oldu geçen sene bu durum farklılıklar gösterebiliyor. Hacim olarak tohumculuk sektöründe 1 milyar dolarlık sektörüz. Dünyada ise bu sektör 50 milyar dolar. Ürettiğimizin 10 katını daha fazla üretip dünyaya satabilme potansiyeline sahibiz. İhracat imkanlarımızın artmasıyla daha ileri seviyelere getirebiliriz" diye konuştu.