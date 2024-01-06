En çok satılan modellerden olan kaymaz sap özellikli bıçaklar kullanım rahatlığı ve güvenli olmasıyla birlikte yoğun talep alıyor.

Türkiye ve dünyadaki ünlü şeflerin tercih ettiği Bursalı ustaların elinden çıkan şef bıçaklarına yarışma programları sonrası talep arttı. Eskiden sadece şeflerin kullandığı bıçaklar, son dönemlerde yayınlanan yemek programları ile birlikte evlerin mutfağına girdi. Bıçak sapında kullanılan malzeme ile kaymaz sap özelliğine sahip bıçaklar kullanım rahatlığı ve güvenli olmaları ile birlikte rağbet görüyor. Paslanmaz çelik ve kaymaz sap özellikli modellerin fiyatı 200 liradan başlayıp, boyutuna ve ebadına göre değişkenlik göstererek 600 lira arasında satılıyor. Bıçak satın alanlar üzerine isim yazdırarak bıçaklarını kişiselleştirebiliyor.



En çok satılan model kaymaz sap özellikli bıçaklar oldu

Kaymaz sap özelliği ile bıçakların birlikte kullanımı rahat ve güvenli olduğunu vurgulayan bıçakçı Aziz Şen, “22 yıldan beri Bursa’da bıçak imalatı ile uğraşıyoruz. Bursa bıçağını daha ileriye, daha ergonomik bir şekilde, daha rahat kullanımı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sene de yine müşterilerimizin mutfakta ellerini yormaması açısından ve kazaya sebebiyet vermeme açısından kaymaz sap özellikli mutfak bıçaklarını ürettik. Özellikle endüstriyel alanda kazaların önüne geçmek için kaymaz sap modeli çalışmasını yaptık. Kaymaz sap modelleri ile müşterilerimizden güzel geri dönüşler aldık. Müşterilerimiz bu bıçakların güvenli olduğunu söylediler bizde bu bıçakları daha ileriye götürmek için bir çalışma yaptık. Müşterilerimiz memnun, özellikle yurtdışından çok talep geliyor. Bu bıçaklardaki en belirgin özelliklerden bir tanesi ellerimiz yağlı veya ıslak olduğu zaman bıçağı tuttuğumuzda elimizden kaymıyor. Güvenlik açısından bizim için çok önemliydi. Bu sayede hem kazaların önüne geçmiş oluyoruz, hem de kullanışlı bir ürün oluyor” şeklinde konuştu.

Televizyonda gören sipariş veriyor

Yemek yarışmalarında kullanılan şef bıçaklarını gören vatandaşların sipariş verdiğini ve en çok tutulan modelin kaymaz saplı bıçaklar olduğunu söyleyen Şen, “Günümüzde televizyonlarda yarışma programları yapılıyor. Vatandaşlar oradaki bıçakları görüyorlar, haliyle bunlardan temin etmek istiyorlar. Özellikle kaymaz saplar çok tercih edilen model oldu. Kullanım açısından da güvenli ve rahat bir bıçak. Kaymaz sap olduğu içinde kazaları minimize etmiş oluyoruz. Bundan dolayı en çok tercih edilen modeller arasında. Biz bu bıçakları sadece şef veya kasap bıçakları olarak yapmıyoruz, mutfakta günlük kullanıma da uygun bir bıçak. Kaymaz sap modellerinin fiyatı 200 liradan başlıyor, 600 liraya kadar boyu ve ebadına göre fiyatı değişkenlik gösterebiliyor” dedi.

Alanlar üzerine isim yazdırıyor

Bıçak alan müşterilerin üzerine isim yazabildiği söyleyen Şen, “Üniversitelerin belirli bölümlerindeki öğrenciler bu bıçakları temin ediyor. Tabi sınıf mevcudu kalabalık olduğu için bıçakların karışmaması adına kendi bıçakları üzerine lazerle isim işleme çalışması yapıyoruz. Gelen müşterilerimiz kendi isimlerini yazdırmaktan çok memnun kalıyor. Sevdiklerine Bursa bıçağı hediye etmek isteyenler de sevdiklerinin ismini yazdırıp hediye ediyor” ifadelerini kullandı.