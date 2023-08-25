Bu önemli projenin sonuçlarını yerinde incelemek üzere, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve Kozan Orman İşletme Müdürü Onur Leylek, bölgeye ziyarette bulundu.



Gençlik ve kültür bakımı çalışmaları çerçevesinde yapılan inceleme, zararlılardan korunma, zarar görmüş ağaçların çıkarılması, boğma tehlikesinin önlendiği bölgelerde ot alma ve çapalama işlemlerini kapsıyor. Müdür Yılmaz, yanan alanların hızla ağaçlandırıldığını belirterek, genç fidanların yetişmesi için titizlikle çalışmaya devam edildiğini vurguladı.



Yılmaz, "Bu anlamlı çalışmaların, sadece çevreye değil aynı zamanda gelecek nesillere umut dolu bir yaşam alanı bırakma hedefi taşıyor. Ağaçlandırma çalışmaları, yangın sonrası yanan alanların yeniden hayat bulmasına yönelik atılan önemli adımların yalnızca bir parçası olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.