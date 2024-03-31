Lezzetiyle evlerde çok tercih edilen kuzugöbeği mantarında bu sene bolluk yaşanıyor.

Kuzugöbeği mantarını toplayan Mücahit Saraç, "Bu dağlarda yağış sonrası oldukça lezzetli bir mantar türü olan kuzugöbeğini bolca toplayıp evimizde güzel yemek yapmaktayız. Oldukça da yararlı bir mantar türü ciğer gibi tadı var." dedi.



Mücahit Saraç kuzugöbeği mantarından yapıları yemekleri de şöyle anlattı: "Izgarası yapılıyor. Pirinçli kuzugöbeği adete ciğer ile yapılmış gibi lezzeti oluyor. Patates ile de yapılmaktadır."

Kuzugöbeği mantarının fiyatının ise oldukça yüksek olduğu ifade edildi