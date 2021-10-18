Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı olarak sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatılı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 16, Bitlis’te 16, Muş’ta 20 ve Hakkari’de 19 derece olması beklenmektedir” denildi.