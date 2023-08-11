Üretimde eskiye dönüş olunca Aydın pazarlarında organik ürünlerden oluşma sepet tezgahları kurulmaya başlandı.

Gerek üretimin gerekse günlük hayatın kalitesi için vazgeçilmez olan teknoloji, organik üretime yaramadı. Türkiye’nin en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da plastik kovalarla yapılan hasatta incirin zarar görüp kalitesinin düşmesi üzerine çiftçiler inciri eski usul sepetlerle toplamaya başladı. Eskiden ihtiyacı kadar herkesin kendi ördüğü sepeti, yeni nesil örmeye de bilmeyince Aydın’da az sayıdaki sepetçi seri üretime geçti.



Plastik kovalara toplanıp taşınan incirlerde daha çok ezilme ve sulanma olduğunu, ancak asırlar önceki sistemde olduğu gibi hayıt ve kargıdan yapılma sepetlerle toplanıp taşınan incirlerin daha sağlıklı olduğunu belirten Aydınlı incir üreticilerinden Adnan Çetin, “Eskiden alternatifi olmadığı mecburiyetten herkes doğal sepet kullanırdı. Teknoloji gelişti, plastik yaygınlaştı herkes de daha rahat ve kolay olduğu için incir hasadında plastik kova kullanmaya başladı. Oysa incir çok hassas ve narin meyvedir. Plastik kovada taşınınca yük çok biner ve ezilme olur. Organik sepet dediğimiz kargı ve hayıttan üretilme sepette taşındığında ise incirde ezilme olmuyor, sürekli havalanıyor ve rutubet yapmıyor. Bu nedenle herkes yeniden eski usul sepetlere yöneldi” dedi.



Pazarlarda tanesi 150-200 TL’ye satılan sepetlerin üreticilerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.