Dünyanın en prestijli ilk üç mobilya buluşması arasında yer alan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF2024), düzenlenen tören ve yoğun katılım ile kapılarını açtı. Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) desteği, TÜYAP Fuarcılık ve MOS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen ve dünyanın 200 ülkesinden satın almacıları ağırlayacak olan fuar, 28 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

‘Dünya mobilya ihracatında 7. Sırada yer alıyoruz’

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, açılışta yaptığı konuşmada, “MOSFED koordinasyonunda, Mos Fuarcılık ve Tüyap Fuarcılığın ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen, Türkiye’nin ve bütün sektörel fuarların da en büyük fuarı olan IIFF’i açmaktan mutluluk duyuyoruz. Mobilya sektörü 12 milyar dolara yakın toplam üretim değerinin 5 milyar dolardan fazlasını ihraç eden, 200 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir sektör. Bu özelliği ile ülkemizde ihracat ağırlığı en yüksek sektörlerden biriyiz. 50 bin imalatçımızın 20 binden fazlası aynı zamanda ihracat yapan firmalar. 2001 yılında, 250 milyon dolar olan ihracatımız bugün 5 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Türkiye ihracatındaki payımız bu dönemde binde 8 ‘den yüzde 2’ye yükseldi. Dünya mobilya ticaretindeki payımız aynı dönemde 6 katına çıkarak binde 3’ten yüzde 1,8’e ulaştı. Dünya mobilya ihracatında 36. sırada iken bugün 7. sıraya geldik. Her yıl istisnasız olarak dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. 2001’den bu yana birikimli ticaret fazlamız 35 milyara ulaştı. Fuarımız yurt içi ve yurt dışı katılımcıları ile küresel mobilya trendlerinin buluştuğu, çok sayıda ticari iş birliğinin gerçekleştiği ve her yıl bir öncekinden daha başarılı organize edilen verimli bir etkinlik olması açısından da ayrı bir değer taşıyor. Sayın bakanlarımız başta olmak üzere, bakanlıklarımızın değerli bürokratlarına, MOSFED çatısı altında güçlerini birleştiren tüm sektör derneklerimize, ihracatçı birliklerimize, odalarımıza, kıymetli katılımcılarımıza, tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” dedi.

Türk mobilya sektörünün Avrupa'daki genel ekonomik durgunluk dönemindeki performansını tebrik eden ve Türkiye’deki mobilya sektörünün gelişmesini taktir eden Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu Başkanı (EFIC) Edi Snaidero, iş birliği kültürünün gelişmesi noktasında hem MOSFED’in hem Tüyap’ın iş birliğini gönülden kutladığını belirtti.

Avrupa’nın En Büyük Fuarı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, ise Avrupa'nın en büyük fuarını açtıklarını belirterek, ‘Toplam 250.000 m2 alanda 1000’e yakın firmamız ürünlerini sergiliyor. Burada 3000’e yakın markamız var. Sektörümüz büyüyor ve gelişiyor, 2023 yılında hedeflenen oranı geçemedik fakat 2028 yılında hedeflenen 10 milyar dolarlık hedefimize ulaşmış olacağız. Dijital dünyada yeni nesile mobilya sektörünü çok güzel aktarmamız gerekiyor. Son olarak müşterilerin beklentisini karşılayacak yapay zekâ uygulamaları ile destekleyici pazarlama sağlamamız gerekiyor.’ İfadelerini kullandı.

Pandeminin tüm dünyayı etkilediği 2020 hariç, 6 yıldır ihracatı sürekli arttırdıklarını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2024’te sektör beklentisinin büyük olduğunun altını çizdi. Gültepe, ‘Türkiye bu önemli sektörde yüzde 1,7 payla en büyük ihracatçı ülkeler arasında 11’inci sırada yer alıyor. Son 20 yılda mobilya ihracatında 25 basamak yükselmeyi başardık. Mobilya, ağaç ve orman ürünleri sektörümüz için bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik. 2028’deyse bu sektörde ihracatımızı 20 milyar dolara çıkarmayı öngörüyoruz.’ ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ise “Ticaret Bakanlığı’mızın liderliği ile İstanbul’da her hafta birden fazla fuarımız oluyor, İstanbul ticaretin başkenti. Anadolu’da üretilen bütün ürünler buraya geliyor. Başta katılımları ile burayı şenlendiren bütün sektöre, katılımcılara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum” dedi.

‘IIFF, Türk mobilya sektörünün gücünü ve çeşitliliğini sergileyen bir vitrin’

Fuarın, Türk mobilya sektörünün gücünü ve çeşitliliğini sergileyen bir vitrin olduğunu belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ‘Ülkemiz, dünya mobilya ticaretinde 2021 yılına 11. sırada yer alırken, 2022 yılında sıralamada iki basamak yükselerek 9. sıraya yerleşmiştir. Bu vesileyle, sektörümüzün dünyada ilk 10 ülke arasına girmesinde katkısı bulunan tüm ihracatçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. 2024’te 267 milyar dolar, 2026’da 302 milyar dolar mal ihracatı hedefliyoruz. Bu yıl destek kapsamında bulunan söz konusu fuar katılımcılarının, yer kirası ve stant kurulum masraflarının %50’sini katılımcı başına 222.472 TL üst limitine kadar Ticaret Bakanlığı olarak destekliyoruz.‘ dedi.

Mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağlayan fuarın, Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıması hedefleniyor.

Fuar Merkezi’nde Modern-Modüler, Yatak-Baza, Bahçe Mobilyaları, Ofis-Okul Mobilyaları, Aksesuar ürünleri yer alacak. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ise Modern-Modüler Mobilyalar, Lüks Mobilyalar, Çocuk Genç Odası ürünleri sergilenecek.