Ülker Bisküvi’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 19,6 milyar TL ciroya ulaştı. Aynı dönemde şirketin Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 68,5, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 31,5 oldu. Sürdürülebilirliği iş yapış şeklinin merkezine yerleştiren şirket, Türkiye ekonomisine istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla katkı sağlamaya devam ediyor. Üretim, tedarik ve lojistik altyapısını sürekli geliştiren, AR-GE, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırımlarına devam eden şirketin başarıları büyüme rakamlarına da olumlu yansıyor.



“Liderliklerimizi sürdürme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz”

Ülker’in Türkiye’de sektörünün liderliğini, Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarında liderliğini, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde ise güçlü büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan şu bilgileri aktardı:

“Ülkemiz McVitie’s, Godiva, Jaffa Cakes, Flipz, Tartlets, BN, Gold Billlions gibi global markalarımızın üretim üssü konumunu korurken, ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' etiketiyle tüketicilerle buluşuyor. Ülkemizi daha da güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirme hedefimizle global rekabette güç kazanma, bulunduğumuz pazarlardaki konumumuzu ve liderliklerimizi sürdürme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnovasyonu ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedarikine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanıyoruz. Türkiye’de 9, yurt dışında 4 fabrikadaki üretim gücümüzle 2024’ün geri kalan aylarında da güçlü performansımızı devam ettirerek ekonomiye, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”