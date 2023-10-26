Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta, salı ve çarşamba günü gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı. 8 grupta 16 karşılaşmanın yapıldığı haftada toplam 46 gol atılırken, golsüz sona eren müsabaka olmadı. Haftanın en farklı galibiyetini H Grubu’nda Antwerp’i 4-1’lik sonuçla mağlup eden Porto elde etti. Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City ve Barcelona ise gruplarında 3’te 3 yapmayı başaran takımlar oldu.



Galatasaray, haftayı mağlubiyetle tamamladı

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih’e 3-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer karşılaşmada İngiltere temsilcisi Manchester United, Danimarka ekibi Kopenhag’ı sahasında 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Bayern Münih, 9 puanla grupta ilk sırada yer alırken, 4 puanlı Galatasaray ikinci, ilk galibiyetini alan Manchester United üçüncü, 1 puanı bulunan Kopenhag ise sonuncu oldu.



Arsenal, Sevilla’yı mağlup etti

B Grubu’nda Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Sevilla’yı 2-1 mağlup etti. Gruptaki diğer maçta Lens ile PSV Eindhoven 1-1 berabere kaldı. B Grubu’nda ikinci maçlar sonunda 6 puanlı Arsenal ilk sırada, 4 puanlı Lens ikinci, 2 puanlı Sevilla üçüncü, 2 puanı bulunan PSV’de son sırada yer aldı.



Real Madrid, 3’te 3 yaptı

C Grubu’nda Real Madrid, deplasmanda Braga’yı 2-1, Napoli de deplasmanda Union Berlin’i 1-0 mağlup etti. Grupta Real Madrid 9 puanla lider, Napoli 6 puanla ikinci, Braga 3 puanla üçüncü, galibiyeti bulunmayan Union Berlin de sonuncu basamakta bulunuyor.



Real Sociedad, liderliğini sürdürdü

D Grubu’nda Real Sociedad, Benfica’yı 1-0, Inter de Salzburg’u 2-1 yendi. Grupta 7 puanlı Real Sociedad averajla ilk sırada, yine 7 puanlı Inter ikinci, 3 puanlı Salzburg üçüncü, puanı bulunmayan Benfica da son sırada yer aldı.



Feyenoord, Lazio’yu yenerek liderliğe yükseldi

E Grubu’nda Feyenoord, sahasında Lazio’yu 3-1 mağlup ederken, Atletico Madrid deplasmanda Celtic ile 2-2 berabere kaldı. İkinci maçlar sonunda E Grubu’nda puanını 6’ya yükselten Feyenoord liderliğe yükselirken, Atletico Madrid 5 puanla ikinci, Lazio 4 puanla üçüncü, 1 puanı bulunan Celtic de son sırada kendine yer buldu.



PSG, Milan’ı rahat geçti

F Grubu’nda Paris Saint-Germain, güçlü rakibi Milan karşısında 3-0’lık net bir skora imza attı. Gruptaki diğer mücadelede Borussia Dortmund, deplasmanda Newcastle United’ı tek golle devirdi. F Grubu’nda puanını 6’ya çıkaran PSG ilk sırada, 4 puanı bulunan Borussia Dortmund averajla ikinci, 4 puanlı Newcastle United üçüncü, 2 puanı olan Milan da son sırada haftayı tamamladı.



Son şampiyon Manchester City, Young Boys karşısında zorlanmadı

G Grubu’nda son şampiyon Manchester City, Young Boys’u deplasmanda 3-1 yenerek 3’te 3 yaptı. Grubun diğer maçında Leipzig, Kızılyıldız’ı 3-1 mağlup etti. İkinci hafta sonunda G Grubu’nda Manchester City 9 puanla ilk basamakta, Leipzig 6 puanla ikinci, Kızılyıldız ve Young Boys da 1’er puanla son iki sırada yer aldı.



Porto, Antwerp karşısında haftanın en farklı galibiyetini aldı

H Grubu’nda ise Porto, Antwerp’i 4-1’lik skorla yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza attı. Barcelona da Shaktar Donetsk karşısında 2-1 kazanarak 3’te 3 yaptı. Grupta puanını 9’a yükselten Barcelona zirvede yer alırken, Porto 6 puanla ikinci, Shaktar Donetsk 3 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Antwerp de sonuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları 7-8 Kasım tarihlerinde oynanacak.