Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Arena'da yaşandı.

Atalanta ile Bayer Leverkusen kupayı almak için karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Atalanta, 12. dakikada Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ademola Lookman farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı İtalyan ekibini 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

75. dakikada Gianluca Scamacca pasında Ademola Lookman kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak hem hat-trick yaptı hem de galibiyetin mimarı oldu. Atalanta, Bayer Leverkusen’i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı kaldırdı.

Öte yandan Ademola Lookman Avrupa Ligi Finali'nde hat-trick yapan ilk futbolcu olurken, bir Avrupa finalinde 3 gol atan da ilk Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.