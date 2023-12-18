Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:



Sturm Graz - S.Bratislava

Servette - Ludogorets

Union Saint-Gilloise - Frankfurt

Real Betis - Ludogorets

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - Bodo Glimt

Molde - Bodo Glimt

Maccabi Haifa - Gent



2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme aşaması 15 Şubat'ta başlayacak ve 29 Mayıs'taki finalle sona erecek. 29 Mayıs 2024'te oynanacak 2024 finaline Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.