Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:
Sturm Graz - S.Bratislava
Servette - Ludogorets
Union Saint-Gilloise - Frankfurt
Real Betis - Ludogorets
Olympiakos - Ferencvaros
Ajax - Bodo Glimt
Molde - Bodo Glimt
Maccabi Haifa - Gent
2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme aşaması 15 Şubat'ta başlayacak ve 29 Mayıs'taki finalle sona erecek. 29 Mayıs 2024'te oynanacak 2024 finaline Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.