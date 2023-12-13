UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın oynanacak. H Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 20.45’te sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde diğer müsabakanın sonucuna bakılmaksızın gruptan çıkacak. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise TSİ 23.00'te İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar'ın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. haftanın (TSİ) programı şu şekilde:
20.45 Legia Varşova - AZ Alkmaar
20.45 Zrinjski - Aston Villa
20.45 Genk - Cukaricki
20.45 Ferencvaros - Fiorentina
20.45 PAOK - HJK
20.45 Aberdeen - Eintracht Frankfurt
20.45 Ludogorets - Nordsjaelland
20.45 Fenerbahçe - Spartak Trnava
23.00 Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana
23.00 Lille - KI Klaksvik
23.00 Maccabi Tel Aviv - Gent
23.00 Zorya - Breidablik
23.00 Viktoria Plzen - Astana
23.00 Dinamo Zagreb - Ballkani
23.00 Club Brugge - Bodo/Glimt
23.00 Lugano - Beşiktaş