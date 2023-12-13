UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın oynanacak. H Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 20.45’te sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde diğer müsabakanın sonucuna bakılmaksızın gruptan çıkacak. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise TSİ 23.00'te İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar'ın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. haftanın (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Legia Varşova - AZ Alkmaar

20.45 Zrinjski - Aston Villa

20.45 Genk - Cukaricki

20.45 Ferencvaros - Fiorentina

20.45 PAOK - HJK

20.45 Aberdeen - Eintracht Frankfurt

20.45 Ludogorets - Nordsjaelland

20.45 Fenerbahçe - Spartak Trnava

23.00 Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana

23.00 Lille - KI Klaksvik

23.00 Maccabi Tel Aviv - Gent

23.00 Zorya - Breidablik

23.00 Viktoria Plzen - Astana

23.00 Dinamo Zagreb - Ballkani

23.00 Club Brugge - Bodo/Glimt

23.00 Lugano - Beşiktaş