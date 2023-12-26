Türkiye şehitlerini uğurluyor

Denizlili şehidi yol yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı, dün gece askeri uçakla Denizli'ye getirildi. Sabah saatlerinde ise şehidin naaşı, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne götürüldü. Eşi ve yakınlarından alınan helallik sonrasında şehidin naaşı, Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ndeki baba ocağına taşındı.

Helallik alınmasının ardından Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi için Merkez Çarşı Camisinde cenaze namazı düzenlendi. Büyük üzüntü yaşayan baba Ali ve anne Rabia Serinkan, şehidin eşi Çilem Serinkan ve 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada gazi olan ağabeyi Hüseyin Serinkan'a askeri görevliler ve protokol üyeleri destek verdi. Cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, il protokolü, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, daha sonra top arabasına alındı. Yakınları ve ptokol üyelerinin eşlik ettiği naaş, Tavas Mezarlığı Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca’nın (23) cenaze namazı bugün öğle namazında memleketi Ormandibi köyünde kılındı.

Cenazenin ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verilmek üzere omuzlarda taşınarak götürüldü. Cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, milletvekilleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yasin Karaca'nın evli olmadığı 7 kardeş olduklarını öğrenildi.

Malatya’da şehide son görev

Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde 22 Aralık gecesi üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden bir olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için Malatya’da cenaze töreni düzenlendi.

Malatya Şehir Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Milletvekillerinin Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Bingöl Milletvekilleri Fevzi Berdibek, Zeki Korkutata, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile askeri ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı.

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak’ta jandarmaya Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emre Taşkın’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı askeri araca konuldu. Tekbirler eşliğinde Malatya Şehitliği’ne getirilen şehidin naaşı burada gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

22 Aralık tarihinde sızma girişimi yapan bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temas neticesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı bugün memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karnında evladını taşıdığı 4 aylık eşinin tabutuna sarılan Seda Yazıcı, “Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?” diyerek ağıtlar yaktı.

Cenazesi dün askeri uçakla Hakkari’den Trabzon’a buradan da karayolu ile baba ocağı Şiran ilçesine getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için bugün ilçe merkezindeki pazar yerinde cenaze namazı kılındı. Müftü Hüseyin Gün’ün kıldırdığı cenaze namazı öncesinde şehit eşi Seda Yazıcı eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Gözyaşları içerisinde ağıtlar yakan acılı eş “Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?” diyerek ağıtlar yaktı.

Babası 2005 yılında vefat eden ve 10 kardeşi olan şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutu başında gelinini teskin etmeye çalışırken, cenaze namazına Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, milletvekilleri Celalettin Köse, Musa Küçük, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ile ilçe halkı katıldı. Pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Telme köyüne gönderildi.

Geçen yıl gazi oldu, bu yıl şehit düştü: Sinop’ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve sonrasında sağlanan temasta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için memleketi Sinop’un Boyabat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olan ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koşan Şehit Çağatay Erenoğlu’nun cenazesi, Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Boyabat Hükümet Konağı Meydanına getirildi. Buradaki törenin ve kılınan cenaze namazının ardından defin için baba ocağı Yeşilyurt-Sarıağaççayırı Köyü Mezarlığına götürüldü. Şehit Erenoğlu binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.





Cenazeye şehidin ailesi ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizlili şehit son kez baba ocağında

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli’ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti.





Baba ocağında helallik için getirilen Mehmet Serinkan’ın cenazesi, edilen duaların ardından tekrardan cenaze aracına bindirildi. Aile yakınları dahil birçok vatandaşın yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehit eşi, anne, babası ile kardeşinin yanı sıra yakınlarının tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı. "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" feryatlarıyla duygusal anlar yaşanmasına neden olan şehit eşi Çilem Serinkan ile aile yakınlar ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşları ile baba ocağından ayrılan şehidin naaşı, Merkez Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

Şehit eşini askeri kamuflajla uğurladı

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli’ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kur'an-ı Kerim, ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti. Burada alınacak helalliğin ardından cenaze, Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan, şehidin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Çilem Serinkan’ın gözyaşları yürekleri dağladı. Şehit eşi Çilem Serinkan, eşini asker kamuflajı ile uğurlaması ise törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Şehidin kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı

Şehit Günay için memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Karayolu ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı ardından helallik alınmak üzere mahalledeki baba ocağına götürüldü. Sonrasında şehit Günay’ın naaşı törenin yapılacağı alana getirildi. Şehidin babası Ahmet, annesi Firdevs ve kız kardeşi Yasemin Günay’ı askerler bir an olsun yalnız bırakmadı.





Bazı akrabaları asker selamı verdi

Günay’ın naaşının başına gelen kız kardeşi ağabeyinin törenler kullandığı merasim kılıcını öperek tabutunun başına koydu. Kız kardeşin bu davranışı herkesi duygulandırırken, bazı akrabaları ise şehidin naaşına asker selamı verdi. Günay’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı. Törene protokol üyeleri ve milletvekillerinin yanı sıra çevre belde ve ilçelerden binlerce kişi katıldı.





Cenazede dikkat çeken pankart

Cenaze töreninde en dikkat çekici olay ise tören alanı yakınındaki bir eve asılan pankart oldu. Köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.