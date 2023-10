Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı, açılış konuşmalarıyla başladı. Kurultayın açılışında TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, Gürcistan Sağlık Bakanı Zurab Azarashvili, Kırgız Sağlık Bakanı Alymkadyr Beishenaliyev, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kuveyt Sağlık Bakanı Ahmad Al Awadhi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Namibya Sağlık Bakanı Shangula Kalumbi konuşma yaptı. Yurt dışından gelen mevkidaşlarının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşmasına, “2014’ten bu yana Bakanlığımca düzenlenen Türk Dünyası Kurultayı başlıklı bu bilimsel etkinliğin dokuzuncusunu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü saygı ve rahmetle yad ediyorum” diyerek başladı.



Atom bombasını bulan bilim adamlarından Julius Robert Oppenheimer'ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğunun tekrar çatışma halinde olduğunu belirten Koca, “Sözlerimin başında, tüm insanlığın gündeminde ilk sırada yer alması gereken, ama maalesef almayan bir konuya yer vermek istiyorum. Bence son günlerde Hiroşima’ya atom bombası taşıyan uçağın pilotunun zihniyeti ile hekim vicdanı bir kez daha karşı karşıya gelmiştir. Atom bombasını icat eden bilim adamlarından Oppenheimer'ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğu tekrar çatışma halindedir. Hekim, çocukların, hastaların, yaşlıların, barışın tarafındadır, savaşın tarafındakiler bellidir. Bizler için hastanın ırkı, dini, kimliği önemli değildir. Önemli yegâne şey onun insan oluşudur. Dünya savaşlarında bile bizler, barışın ve sağlığın elçileriydik. Bugün de bize aynı imkân tanınmalıdır. İnsanlığın, vicdanın sınandığı zamanlarda ülkelerin sınırları hekimlerin önünde sınır olmaktan kalkmalıdır. Bugün Gazze’de, yarın başka bir yerde sağlık hizmetinin önünde engel olmamalıdır. Bu doğal imkânı elde etmek için bugün büyük çabalar sarf ediyoruz” dedi.



Filistin’de yaşananların medeniyet değerleriyle açıklanabilir bir yanı olmadığını dile getiren Koca, “İki haftadır Filistin’de yaşananların insanlıkla, medeniyet değerleriyle açıklanabilir yanı yoktur. Al-Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan saldırıyı bir hekim olarak 'insan vicdanında bir yıkım' olarak değerlendiriyorum. Bu saldırının sahipleri, iyilik, ahlak, insanlık, insaf kelimelerini hayatlarından tamamen çıkarmış olmalılar. Hastaneleri, ibadethaneleri, okulları ve benzeri yerleri medeniyetler, savaşlar da dâhil olmak üzere hayatın her döneminde en korunaklı yerler kabul etmiştir. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların saldırıya maruz kalması insanlık dışı bulunmuştur. Bu saldırılar karşısında imkân dairesinde olduğu halde yapılacak her şeyi yapmak için harekete geçmemek mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği bize büyük görev yüklüyor” diye konuştu.



“Türkiye olarak bölgeye gemi hastane göndermeye hazırız”

Türkiye'nin bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya hazır olduğunu ifade eden Bakan Koca, “Gazze’deki Al-Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere Mısır ve Lübnan’ın da içinde bulunduğu birçok ülkenin sağlık bakanları, genel sekreterleri, uluslararası kurumlarda görevli çok sayıdaki muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna kararlılıkla devam ediyorum. Türkiye olarak bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Bu şartlarda Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey bizim için kutsal görevdir” dedi.

20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurultayın açılış töreni, TÜSEB Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nin sahiplerini bulması ile sona erdi.