Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, 13-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan dünya şampiyonası için İngiltere’ye gitti. 7 Ülkenin katılımlarıyla Birmingham kentinde gerçekleştirilecek B1 Futbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı; Tayland, İtalya ve Japonya ile mücadele edecek.

Yaklaşık 15 kişilik sporcu kafilesiyle şampiyonda mücadele edecek olan Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı sporcuları, hedeflerinin dünya kupasını kazanarak ülkeye getirmek olduklarını belirttiler.