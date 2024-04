“Nüfusun yüksek olduğu her yer bizim için potansiyel taşıyor”

Doğu ve Güneydoğu Asya'ya açılmak için önemli bir geçiş kapısı olarak gördükleri fuarda 100'den fazla ülkeden gelen 50 bine yakın katılımcıya Türkiye'nin temel gıda üretim gücünü göstermeyi arzu ettiklerini belirten TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Dünyada artan ekonomik zorluklar, ülkelerin belirli alanlardaki tüketimlerini kısmalarına neden olabilir. Fakat temel gıda ticareti, insanların ekonomik gerekçeler nedeniyle erteleyebilecekleri bir alan değil, sürekli bir talep var. O yüzden nüfusun yüksek olduğu her yer, bizim ticari faaliyetlerimiz için büyük potansiyel içeriyor. Singapur, toplam nüfusu 3 milyara yaklaşan Çin ve Hindistan başta olmak üzere Uzak Asya'daki büyük pazarlarda tanınırlık sağlamak için çok önemli bir vitrin. Bu bölgedeki ihracat hacmimiz Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Amerika gibi coğrafyaların gerisinde. Firmalarımızdan ithalata başladıklarında, onların da kolay kolay vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Asya, pay yükseltmenin kolay olduğu bir yer değil ama ürünlerimizin kalitesine çok güveniyoruz” dedi.



“Güneydoğu Anadolu bölgesi Asya ile gıda ticaretinde stratejik rol oynayacak

Türkiye'nin temel gıda ihracatında en büyük paya sahip olan Orta Doğu ile ticari ilişkilerinde stratejik bir role sahip olan Güneydoğu bölgesinin, Uzak Doğu ile ticarette de öne çıkacağına dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise, “Burası özellikle bitkisel yağ talebi çok yüksek olan bir bölge. Soya ve susam gibi yağların yanında, mutfaklarda ayçiçek yağ tüketimi de hızla artıyor. Güneydoğu Anadolu’nun öne çıkan bir özelliği var; Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatının yarıdan fazlası bölgemizden yapılıyor. Ayçiçek yağı müşteri çeşitliliği sağladığımız bir ürünümüz ve bölgemizden dünyanın farklı ülkelerine her yıl yüzbinlerce ton sevkiyat yapıyoruz. Singapur'da aynı zamanda makarna, bulgur, bisküvi, şekerleme gibi ürünlerimizi de tanıtacağız. Türkiye Gıda İhracatçıları standını; Asyalı ithalatçıların ve süpermarket satın-almacılarının en çok ziyaret ettiği noktalardan biri yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.