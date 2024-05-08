Konya Büyükşehir Belediyespor'un elde ettiği önemli başarı dolayısıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Altay, “Konya’yı artık yeni bir ligde temsil edeceksiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Takımımızın bir kısmı altyapıdan yetişen oyunculardan oluşuyor. Bu ligde de bu başarınızı sürdüreceğinize inanıyorum. Umuyorum ki Konya Büyükşehir Belediyespor bu manada öncü olur. Altyapıdan yetişerek de ligde kalıcı olunabileceğini gösterir” diye konuştu.



"Konya'da bir basketbol kültürü var"

Konya’da basketbol altyapısının geçmişten itibaren hep olduğuna işaret eden Başkan Altay, “Konya’da bir basketbol kültürü var. İnşallah bu artarak devam eder. Yeni nesil genç arkadaşlarımız için iyi örnek olursunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hep altyapıdan itibaren sporun gelişmesi için çok büyük emek ve gayret gösterdik. Basketbol takımımız başta olmak üzere diğer branşlarda da altyapının güçlendirilmesi, sporun sevdirilmesi ve sportif başarının ortaya çıkması için bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hocalarımıza, sporcu arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



Başkan Altay'a teşekkür ettiler

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi de kendilerine her zaman destek olan Başkan Altay’a teşekkür ederek, Konya’yı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.