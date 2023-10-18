Açıklamada, masum sivillerin, herhangi bir koşulda ve nerede olursa olsun, hedef alınmalarını ve katledilmelerini reddetme vurgusu yapılmıştır. Bu durum, sivillerin korunmasının temel bir insan hakları ilkesi olduğunu vurgulamaktadır.

Açıklama şöyle:

Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun. Özellikle hastane, okul, huzurevi vb. hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! • Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. • Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz.