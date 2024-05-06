Türk Telekom, teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağına dair taahhüt veren Türk Telekom, Sürdürülebilirlik Komitesi ile sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm faaliyet alanlarına entegre etmek için çalışmalarına devam ediyor. 2023 yılı için koyduğu güneş enerjisinden elde ettiği üretim kapasitesini yüzde 60 artırma hedefine 2022 yılında ulaşmayı başaran Türk Telekom, 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı, 2050 yılında ise Net Sıfır’ı hedefliyor.



“Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürmek en önemli misyonlarımızdan”

Türk Telekom’un en önemli misyonlarından birinin teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek olduğunun altını çizen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Türk Telekom olarak geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla, yeşil dönüşümü hızlandırarak iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyor, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Stratejimizin bir parçası olarak enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Hem sabit hem de mobil altyapımızda her yıl çok önemli yatırımlar yaparak altyapımızı genişletiyoruz, daha fazla aboneye hizmet veriyoruz. Diğer taraftan altyapıda büyürken enerji verimliliğine yönelik attığımız adımlar ile yıldan yıla enerji tüketimimizi kontrol altında tutuyoruz. 2023’te yayınladığımız “İletişimle Sürdürülebilir Dönüşüm” temalı Sürdürülebilirlik Raporu’nda da yer verdiğimiz üzere öncelikli yatırımlarımız arasına aldığımız GES kurulumları kapsamında şirketimize tahsis edilen kapasiteyi 405,8 MWe'ye çıkardık. E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci kesintisiz şarj hizmeti sunmaya başladık. 2023 CDP puanımızı bir önceki yıla göre iki kademe artırarak “B” Yönetim seviyesine taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın göstergesidir. Kategori puanları karşılaştırmasında hem "Emisyon azaltım girişimleri ve düşük karbonlu ürünler" hem de "Kapsam 1 ve 2 emisyonları (doğrulama dahil)" kategorilerinde en yüksek A notunu elde ettik. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu, gelecek nesillere yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle tüm faaliyet alanlarımıza yansıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.