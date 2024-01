Türkiye – Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu gelişmeleri, karşılıklı ticaretle taçlandırmak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’a “Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştirecek.

Türkiye’de doğal taş ihracatında lider konumunda olduklarını paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2023 yılında dünya ekonomilerindeki resesyon, Türkiye’deki yüksek enflasyon, düşük döviz kurları, işçilik maliyetlerindeki artış ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle Türk doğal taş sektörünün yüzde 8’lik kan kaybı yaşadığını, 2022 yılında 2 milyar 96 milyon dolar olan doğal taş ihracatının 1 milyar 936 milyon dolara gerilediğini, bu kaybı durdurmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerdeki olumlu seyrin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını 2023 yılı ihracat rakamlarında gördüklerinin altını çizen EMİB Başkanı Alimoğlu, “Türk doğal sektörümüzün Suudi Arabistan’a ihracatı 2023 yılında yüzde 39’luk artışla 82 milyon dolardan 114 milyon dolara çıktı. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizden Suudi Arabistan’a yapılan doğal taş ihracatında ise daha başarılı bir grafik ortaya koyduk. 2022 yılında 14 milyon dolar olan ihracatımız 2023 yılında yüzde 71’lik artışla 24 milyon dolara yükseldi. Bu ihracatın tamamı işlenmiş ürünlerden oluşuyor. Hedefimiz Suudi Arabistan’a ihracatta orta vadede 500 milyon dolara yükselmek” diye konuştu.

Suudi ithalatçılarla B2B görüşmeler yapılacak

Sektörel Ticaret Heyeti’nin Suudi Arabistan pazarının 2 önemli ticaret merkezi olan Riyad ve Dammam'da temaslarda bulunacağı bilgisini veren Alimoğlu şöyle devam etti; “Suudi Arabistan'da ihracatçılarımızla, Suudi ithalatçıları bir araya getiren ikili iş görüşmeleri (B2B) depo ve firma ziyaretleri yapacağız. Suudi Arabistan'da inşaat sektörü büyüyor. Ülkede, konut, ticari ve altyapı projeleri için büyük miktarda mermer kullanılıyor. Suudi Arabistan hükümeti, mermer kullanımını teşvik ediyor. Bu pazarda büyümek için temaslarımızı artırarak önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz.”

Suudi Arabistan’ın petrol zengini bir ülke olduğunu bu sayede yıllık 224 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini aktaran Alimoğlu; “Suudi Arabistan ekonomisi, 2022 yılında yüzde 7,6’ık güçlü bir büyüme kaydetti. Bu büyüme altyapı ve turizm gibi sektörlerdeki yatırımların artmasından kaynaklanıyor. Suudi Arabistan hükümeti, 2030 Vizyonu doğrultusunda turizm, madencilik, sağlık ve teknoloji gibi sektörlere yatırımlar yapıyor. Riyad’ın yeni yüzü olacak akıllı şehirler kuruyorlar. Mukaab isimli küp şeklinde yapı bu akıllı yerleşim yerlerinin vizyonu olacak. 48 milyar dolar yatırımla kurulacak bu akıllı şehirlerde Türk mermerinin daha yoğun kullanılması en büyük hedefimiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin “Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti”ne; ALİMOĞLU MADENCİLİK A.Ş., ALİMOĞLU MERMER GRANİT SAN.TİC.A.Ş., ARSLANLAR MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ., BALMAHMUT MERMER FAY TAŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., BAŞARANLAR İNŞ. TİC. SAN. A.Ş., BATI EGE MERMER SAN.TİC.A.Ş., BUTİKMAR MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ., GÜREL MERMER SAN. TİC.A.Ş., HAZ MERMER SAN.TİC.A.Ş., MASSTONE MADENCİLİK A.Ş., MEGAMER PROJE MERMER MADEN DEK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., NATİONAL MAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ., NATUR MADENCİLİK LTD.ŞTİ., REND MADENCİLİK LTD. ŞTİ., RENEKS MERMER TİC. LTD. ŞTİ., SEZGİN MERMER SAN.TİC.A.Ş., ŞENLER MERMER SAN.TİC.A.Ş., TUNÇ MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ ve YESMAR MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.” firmaları katılıyor.