Türkler İstanbul'dan ayrılırken, yabancı uyrukluların şehre göçü devam ediyor. Bu göç eğilimi, İstanbul'daki demografik yapının önemli bir değişime uğradığını gösteriyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, uzun süredir bu göç sorununa dikkat çekiyor ve "İstanbul yabancıların memleketi olmuş" diyor. İstanbul'dan ayrılan Türklerin birçoğu genellikle memleketlerine dönüş yapıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, son beş yılda 2.2 milyon kişi İstanbul'dan diğer şehirlere göç etti. Daha iyi konut ve yaşam koşulları, bu göçün en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde İstanbul'da yaşayan Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu sayısında da artış yaşandı.

Gürsel Tekin, bu göç hareketleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan yabancı uyrukluların sayısının ciddi bir şekilde arttığını ifade ediyor. Özellikle ekonomik sorunlar ve yaşam maliyetinin artması, Türk nüfusunun İstanbul'dan ayrılmasına ve yabancıların şehre göç etmesine neden oluyor.

Örneğin, İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda semtinde uzun yıllardır yaşayan insanlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle evlerini kiraya verip şehri terk ediyorlar. Ortasını sınıfın ise İstanbul'dan uzaklaşıp Çanakkale, Balıkesir gibi diğer şehirlere yerleştiği görülüyor. Bu nedenle, İstanbul'un demografik yapısı ve kültürel dokusu önemli ölçüde değişiyor.

ZENGİN YABANCILAR ŞEHRİ İSTANBUL

Türklerin İstanbul'dan ayrılırken yerine gelenler arasında genellikle yabancı uyrukluların yer aldığını belirten Gürsel Tekin, derin yoksulluk içinde yaşayanların çoğunun Anadolu'daki köylere ve kasabalara geri döndüğünü söylüyor. Ancak bu kesimlerin İstanbul'dan ayrılması, yerini zengin yabancılara bırakıyor.

Özellikle Mısır, Ukrayna, İran gibi ülkelerin vatandaşları, kendi ülkelerinde servet biriktirmiş olarak İstanbul'un merkezi bölgelerinde mülk ediniyorlar. Bu yabancılar, özellikle lüks konutlarda yaşamayı tercih ediyorlar ve bu da İstanbul'un demografisinde önemli bir değişikliğe yol açıyor.

TÜİK verilerine göre, son beş yılda İstanbul'dan ayrılan kişi sayısı 2 milyon 182 bin olarak kaydediliyor. Bu dönemde İstanbul'a göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 983 bin. Ancak İstanbul hâlâ göç almaya devam ediyor, ve ekim başı itibarıyla şehirde ikamet izni ile yaşayan yabancıların sayısı 576 bin olarak belirtiliyor.

Bu nedenle İstanbul, hem Türklerin şehirden ayrılması hem de yabancı uyrukluların şehre gelmesi nedeniyle demografik değişikliklere sahne oluyor. İstanbul, gittikçe küresel bir şehir haline gelirken, bu değişimlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri de giderek artıyor.