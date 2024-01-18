Gaziantep’te 2 şahıs, demiryolunda bulunan tren raylarının bağlantı malzemelerini çaldığı esnada suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüpheli demiryolunda bulunan tren raylarının bağlantı malzemelerini çalan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahısların çalmaya çalışırken ele geçirilen 6 adet demir selet, 34 adet K tipi civata, 15 adet trifon civatası, 24 adet somun ve 20 adet T kafa çelik cıvata ilgili kuruma teslim edildi.

Şüpheli H.İ. ve A.O. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.