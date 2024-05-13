Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor 22 haftadır koruduğu sıralamadaki yerini bitime 2 hafta kala korumak için mücadele edecek. Lig'de 61 puana ulaşan bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde, Abdullah Avcı yönetiminde üçüncü sırada tamamlamayı bir adım yaklaşırken, kupada da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Lig'in, 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşıyan Avcı, söz konusu haftadan sonra bırakmadığı koltuğu bitime 2 hafta kala avantajını koruyarak sezonu tamamlamayı hedefliyor.



Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda kritik hafta

Trendyol Süper Lig'de haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik haftaya giriyor. Bordo-mavililer, 18 ve 23 Mayıs tarihlerinde hedeflerini netleştirmiş olacak. Lig'de en yakın takipçisi Başakşehir ile 18 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un, rakibiyle arasında 3 puanlık fark bulunuyor. Karadeniz ekibi, sahadan puanla ayrılması halinde üçüncülük hedefini gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililer, ligin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ile final müsabakasına çıkacak. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından hedefi Ziraat Türkiye Kupasını 10. kez müzesine getirmek olarak koyan Karadeniz ekibinde, Avcı da teknik adamlık kariyerine bu kupayı eklemek istiyor.



Trabzonspor 61 puana ulaştı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 61 puana ulaşarak plaka dedi. Karadeniz ekibi, ligde 36 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Attığı 64 gole karşılık kalesinde 48 gol gördü ve 61 puan topladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı Gaziantep FK (4-2) ve İstanbulspor (3-0) maçlarını kazanarak iç saha puanını dış sahaya göre toparladı. Sahasında oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzonspor, attığı 34 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü ve 34 puan topladı.

Dış sahada ise oynadığı 18 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü ve 27 puan topladı.