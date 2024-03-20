Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Seyircimiz davasında ne kadar haklı olursa olsun sahanın içerisine müdahil olmaması gerekiyordu. Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemelidir." İstanbul Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor, sahasında olan olaylar yüzünden ceza almayı hak etmiştir." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Seyircimiz davasında ne kadar haklı olursa olsun sahanın içerisine müdahil olmaması gerekiyordu. Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemelidir."

"Merak ediyorum Türkiye'nin neresinde hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır."

"Merak ediyorum Türkiye'nin neresinde hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır."