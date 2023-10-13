Reis Gıda olarak, tarım sektöründe kadınların ne denli emekçi olduğunun ve üretimin her aşamasında nasıl önemli bir rol üstlendiklerinin bilincindeyiz. Bu özel günde, tarımsal üretimdeki fedakarlığını ve özverisini ortaya koyan kadınlarımızı yürekten kutluyoruz.

Tarım sektörü, toprağa olan sevgisiyle onu kıymetlendiren ve bereketlendiren binlerce kadına ev sahipliği yapmaktadır. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarda çalışmaya başlayan, mevsim koşullarına aldırmadan üretime katkı sunan bu emekçi kadınlar, dünya genelinde tarımsal iş gücünün yaklaşık yüzde 43'ünü temsil etmektedirler. Tarım sektörü kadın ve erkek çalışan sayısının neredeyse eşit olduğu nadir sektörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de tarım sektöründe çalışan toplam 4 milyon 948 bin kişinin yüzde 41'ini oluşturan 2 milyon 47 bin kişisi kadınlardır.

Kadın çiftçilerimizin tarımdaki varlığı, sadece üretim süreçlerine değil, aynı zamanda tarımın geleceğine de büyük bir etki yapmaktadır. Onların bilgi ve deneyimleri, tarım sektörünü daha sürdürülebilir ve verimli hale getirirken, geleneksel tarım yöntemlerini koruma ve yenilikçi uygulamaları bir araya getirme fırsatı sunmaktadır.

Reis Gıda olarak, kadınlarımızın bu değerli katkıları göz önünde bulundurarak, 2020 yılında Bolu ili Çamyayla Köyü Kadın Kooperatifi ile "Reis Bakliyat Köyü" projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında, kırsalda yaşayan kadınların ekonomiye dahil olabilmeleri ve yerel üretimin artması adına yapılan girişimleri teşvik ediliyoruz.

Reis ailesinin öncülüğünde, 80 kadın üretici ile Bolu Çamyayla'da fasulye ekimi gerçekleştirildi. Bombay, Çivril, Battal, Dermason, Şeker ve Barbunya fasulye çeşitlerinin ekimi yapıldı. Kadınlarımızın emeği ve sevgisiyle yetiştirdiği bu ürünler, tüketicilere Reis'in kalitesiyle sunulmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir tarım anlayışıyla hareket eden Reis, 2020'de tohum üretici belgesi alarak yerli ve yerel tohumların korunması ve çoğaltılması için çalışmalara başladı. Niğde'nin Çarıklı Köyü'nde ise 2021-2022 yılında "Aile Çiftçiliği"ni desteklemek için gerçekleştirilen fasulye ekimleri ile gençlerimiz ve kadınlarımızın emeğini öne çıkaran değerli bir projeye hep beraber imza atmış olduk. 2023 yılında da Silivri ve Çanakkale’de üretime devam ettik.

Bu özel günde, Anadolu'nun bereketli topraklarını ve yerli tohumlarını, kadınlarımızla birlikte sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla korumayı ve gelecek nesillere bırakmayı amaçlayan Reis Gıda olarak, tüm kadın çiftçilere teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.