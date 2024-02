Sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gözler ekili tarım arazilerine çevrildi. Uzmanlara göre yağmur yağışının istenilen miktarda gerçekleşmemesiyle toprak susuz ve nemsiz kaldı. Kış mevsiminde ekili tahılları ‘yorgan' misali örten kar yağışlarının neredeyse hiç olmayışı ise tarlalarda farelere açık davetiye verdi.

İklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlarla başa çıkmaya çalışan Çiftçiler ise gözlerini Nisan ayında yağması beklenilen bahar yağmurlarına dikti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde arpa, buğday ve nohut gibi tahıl ürünleri üreten çiftçi Harun Çalış, yağışların olmaması nedeniyle korktuklarını ifade etti.



“Bir dirhem su yok burada”

Gidişatın iyiye gitmediğini söyleyen Çalış, “Bir dirhem su yok burada. Nisan ayı ve Mayıs'ta yağarsa eğer kurtarır. Geçen sene nohudumuz olmadı sıcak geçti hava. Nisan ve Mayıs'ta yağacak yağmuru bekliyor bütün çiftçiler. Ekinin yorganı olur kar. Fare çok bu sene. Kar yağmadığı için oluyor fare. Buralarda her tarafı karıştırıyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Yaşar Çalış ise yağmayan yağmurlara karşı ellerinden bir şey gelmediğini belirterek, içmeye sularının dahi olmadığını söyledi.



“Çiftçi şu an da yağışları bekliyor”

Tarım yazarı Mine Ataman ise yaptığı konuşmada, gelecek 20 gün içerisinde hava sıcaklıklarının daha da artması halinde ekili tahıllar için tehlike çanlarının çalacağını kaydederek, “Çünkü bunlar Kasım ayında ekildi ve büyüme aşamasındalar. Kuraklık olursa eğer ciddi anlamda verim kaybı demek. Bu anlamda da çiftçi şu an da yağışları bekliyor. Bir taraftan çünkü karda yağmamıştı” diye konuştu.



“Kökler stres yaşıyor”

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasına işaret eden Ataman, “Şu an da bir miktar havaların ısınmasıyla beraber topraktaki o uzun zamandır muhafaza edilen nemde gitmeye başladı. Nem gittiğinde de kurumaya başlıyor. Kökler stres yaşıyor ve o stresle beraber aslında verimi, kalitesi ve protein değerleri düşüyor” kaydetti.



“Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek”

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik ise yaptığı açıklamada, “Tahminlere baktığımızda Mart, Nisan ve Mayıs ayı boyunca yurt genelinde yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” ifadesini kullandı.

Türkiye geçtiğimiz yıl buğdayda 22 milyon tona yakın rekolte elde etmişti. Uzmanlara göre çiftçinin gözünü diktiği yağmurlar gerçekleşirse eğer aynı rekolte değerlerine ulaşılması bekleniyor.