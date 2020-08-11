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Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı
TOKAT'IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYARAK YOL DIŞINA SAVRULAN PANELVAN TİPİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI.
TOKAT 11.08.2020, 15:33
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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde virajı alamayarak yol dışına savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Yeşilyurt ilçesi Bulamur köyü yakınında kaza meydana geldi. Süleyman B. (66)idaresindeki 37 FE 114 plakalı Fiat Fiorino marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol dışına çıktı. Engebeli arazi de devrilmeden durabilen araçta başlarını sağa sola çarpan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarlılardan 2’si yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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