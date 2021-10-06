Vali Balcı, marul hasadı yaptı

Tokat Valisi Ozan Balcı, tarla günü dolayısı ile düzenlenen programda kıvırcık marul hasadı yaptı.

Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde tarla günü düzenlenerek13 dönüm seranın açılışı yapıldı. Açılışın ardından sebze üretimi yapılan 300 dönümlük tarlada incelemelerde bulundu. Vali Balcı, hasat yapan kadınlarla birlikte kıvırcık marul hasadı yaptı. Vali Balcı, “Tarımın, üretimin, çiftçinin dostu olarak tarıma, üretime desteğimiz tam. Kadınlarımız alın teriyle üretim yapıyor. Teşekkür ediyorum. Rabbim bereket versin. Daha fazla üretim yapılması için seracılığa ve sebze üretimine desteğimiz devam edecek” dedi.