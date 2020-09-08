banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tüm Türkiye'de maske takmak zorunlu
Tüm Türkiye'de maske takmak zorunlu
Avrupa'da da durum pek farklı değil!
Avrupa'da da durum pek farklı değil!
Dolar tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
Dolar tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı

Vali Balcı: "Bana bir şey olmaz" demeyin"

TOKAT VALİSİ DR. OZAN BALCI , TOKAT BELEDİYE BAŞKANI EYÜP EROĞLU, İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKSEL TOPALOĞLU, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AHMET SÜMBÜL VE İL HIFZISSIHHA KURULU ÜYELERİ İLE BİRLİKTE KORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLERDE BULUNDU.

TOKAT 08.09.2020, 13:53
3
Vali Balcı: "Bana bir şey olmaz" demeyin"

Tokat Valisi Ozan Balcı, ‘Bana bir şey olmaz’ anlayışından uzak durulmasını isteyerek, “Sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirebilmek için kurallara uymamız lazım” dedi.

Tokat’ta, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosuyla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamaları yerinde denetlendi. Gaziosmanpaşa Bulvarında yapılan denetimlere katılan Vali Balcı, banka şubelerini ve esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde biten denetimler sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Balcı, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle korona virüsle mücadelenin Tokat olarak devam ettiğini kaydetti. diyerek sözlerine başlayan Vali Dr. Ozan Balcı şunları kaydetti. Vali Balcı, yaptıkları denetimlerde vatandaşların kurallara uyuyor olmasından memnun olduğunu belirterek, “Tüm Tokatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Maske takmaya lütfen dikkat edin, sosyal mesafeye lütfen uyun, hijyen kurallarına uyun.Denetimlerimiz bundan sonrada devam edecek. Biz sonuçta toplum halinde beraberce yaşıyoruz. Bana bir şey olmaz diyemeyiz. Madem bu toplumla beraber yaşıyoruz, yaşlımız var, zayıfımız var, hastamız var, engellimiz var, kronik hastamız var. En azından onlara karşı sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirebilmek için kurallara uymamız lazım. Kurallara uymak insanları korur. Bu mücadeleyi el birliği ile omuz omuza vererek inşallah hep birlikte atlatacağız” dedi.

Vali Balcı, kentteki vaka sayıları ile ilgili sorulara ise “Daha öncede ifade ettiğim üzere 1 kişinin canı da, bin kişinin canı da bir. Bir kişinin canına bile zarar gelmesi bizim yüreğimizi dağlar. Bütün vatandaşlarımın canı çok önemli. Toplumla beraber yaşıyoruz. Yaşlımız var, engellimiz var, çok dikkat edeceğiz” şeklinde cevap verdi.

Vali Dr. Ozan Balcı ile birlikte denetimlere Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:33
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25