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Tokat’ta otomobil takla attı, 5 yaralı
Tokat’ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
TOKAT 05.08.2022, 19:06
Tokat’ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Turhal kara yolu Kayaören köyü yakınlarında meydana geldi. E.U (60) idaresindeki 60 YC 811 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tavanın üzerine ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.