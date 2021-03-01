Tokat’ta jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Tokat’ta düzenlenen operasyonda 115 litre sahte içki ele geçirildi, üç kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı 4.JASAT ekipleri Niksar ilçesine bağlı Kuyucak Köyü ve Yazıcık beldesinde 3 şüpheli şahsın sahte alkol üreterek sattığı bilgisini aldı.

Yapılan operasyonda (40) litre etil alkol, (115) litre kaçak rakı, (1) adet av tüfeği, (2) adet kuru sıkı tabanca, (26) adet tabanca mermisi, (3) litre el yapımı viski, (400) gram anason yağı, (120) gram aroma verici, (3) adet alkol derece ölçüm aparatı, (280) adet kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.