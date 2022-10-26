Tokat’ta jandarma helikopteri ile havadan denetim

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi amacıyla jandarma helikopteri ile havadan denetim yapıldı. Yapılan denetim esnasında, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanan, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama ve yakın takip yapan, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park eden araç sürücüleri uygulama yapan trafik Jandarması timlerine bildirilerek cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulama noktalarında durdurulan sürücülere, gerekli uyarılar yapılarak hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılmasının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sakıncaları ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerine önümüzdeki dönemde devam edeceği bildirildi.