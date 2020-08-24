Tokat’ta 2 bin 200 dekar alan daha suya kavuşacak
TOKAT VALİSİ DR. OZAN BALCI, TAMAMLANDIĞINDA 2 BİN 200 DEKAR TARIM ARAZİMİZİ SULAYACAK OLAN EZE GÖLETİNİN BÖLGEYE HAYIRLI UĞUR OLMASINI DİLEDİ.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, tamamlandığında 2 bin 200 dekar tarım arazimizi sulayacak olan Eze göletinin bölgeye hayırlı uğur olmasını diledi.
Tokat merkeze bağlı Eze köyü sulama göleti inşaatı ile Miler gölü ve mesire alanında çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Balcı, Musullu göleti için de proje ve etüt çalışmalarının başladığını kaydetti. İl Özel İdare kaynakları ve KÖYDES’in 42 milyon TL’lik yatırım ile vatandaşların yaşamlarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Vali Balcı, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. Eze köyü muhtarı Ferhat Kılıçarslan ise köylünün imece usulü dayanışması ile mesire alanı yapıldığını kaydetti. 10 kamelya, bay bayan mescidi, çeşme, futbol sahası, voleybol sahası, misafir hane, tuvaletler ve çocuk parklarının olduğu alan doğa severler bekliyor.
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