Tokat’ta 19 Mayıs kutlamalarına yağmur engeli

Tokat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yağmurlu hava nedeni ile kapalı spor salonunda yapıldı.

Tokat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram kutlamaları yağmurlu havada başladı. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Yağmurlu hava nedeni ile 60 metrelik bayrakla yürüyüş iptal edildi. Hüseyin Abaş Kapalı Spor Salonunda yapılan kutlamalarda halk oyunları ekipleri ve çeşitli branşlardan genç sporcular hünerlerini sergiledi. Kutlama programı gösterilerin tamamlanması ile son buldu. Vali Numan Hatipoğlu, törenin sonunda öğrencileri tebrik etti.

Niksar’da 19 Mayıs kutlamaları yağmurlu havada yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümü kutlamaları, Niksar’da yağmurlu havada yapıldı. İlçe stadyumunda düzenlenen gösterilerin bir kısmı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Planlanan süreden kısa sürede sona eren gösterilere katılanlar yağmurlu hava nedeniyle zor anlar yaşadı.