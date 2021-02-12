Tokat, tarım ve tarımsal sanayi merkezi olacak

Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat’ın 7 ovası ve 2 büyük ırmağı ile Türkiye’nin çok kıymetli yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Tokat’ın tarım ve tarımsal sanayinin merkezi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Tokat Valiliği koordinesinde ‘Tarım Tokat Bağ Vatanına Dönüyor’ projesi kapsamında Pazar ilçesi Çayköy Köyünde bin dekarlık alanda asma fidanı dikimi törenle yapıldı. Törende, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, bağcılığı geliştirme projesi ile ilgili bilgi verdi. Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Özlem Zengin’in ardından konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat’ın 7 ovası ve 2 büyük ırmağı ile Türkiye’nin çok kıymetli yerlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Balcı, Tokat’ın toprağından bereket fışkırdığını ifade ederek, “Tokat’ın sadece Karadeniz’i değil, Türkiye’yi besleyecek kadar kıymetli ovaları var. Havalimanımız da bittiği zaman Tokat’ın ürünleri ihraç edilecek. Tokat’ın tarım ve tarımsal sanayinin merkezi olacağına yürekten inanıyorum. Tokat’ın tarım alanında Türkiye’nin yıldız illerinden biri olacağına canı gönülden inanıyorum“ dedi.

4 milyon fidan toprakla buluşturulacak

Tokat’ta 4 milyon fidan yetiştirilmeye başlandığını belirten Vali Balcı, “Bunun 1 milyonu ceviz, 500 binini bu yıl toprakla buluşturduk. İnşallah 2 yıl içerisinde 500 bin cevizi daha toprakla buluşturuyoruz. Ceviz varlığını 3 katına çıkarmış oluyoruz. Sadece ceviz değil, kiraz, vişne, elma, şeftali, kuşburnu, alıç, hünnap gibi diğer meyve türlerinde de inşallah 2 yıl içerisinde 4 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Tokat, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) proje desteği konusunda Türkiye birincisi 100 milyon hibe desteği alacağız. Çiftçimize destek veriyoruz. Tarım adına çok güzel işler oluyor, olmaya da devam edecek” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Vali Dr. Ozan Balcı, milletvekilleri, protokol mensupları ve çiftçiler asma fidanlarını dualarla birlikte toprakla buluşturdu.