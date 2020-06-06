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Tokat'ta, mahallede kene korkusu

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde bağlı Çırdak Mahallesinde sık görülmeye başlayan ve hayvanlar üzerinde bulunan çok sayıda kene mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Tokat'ta, mahallede kene korkusu

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde bağlı Çırdak Mahallesinde sık görülmeye başlayan ve hayvanlar üzerinde bulunan çok sayıda kene mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

06 Haziran 2020 Cumartesi 14:08
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Tokat'ta, mahallede kene korkusu

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesinde son aylarda çiftçilik yapan vatandaşların evlerinin çevresinde, bahçelerde, ahırlarda ve kırsal alanda kene sayısında artış yaşanıyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki mahallede tarımla uğraşan vatandaşlar ve çobanlar üzerinde dolaşan keneler dolayısı ile korku yaşıyor. Vatandaşların bir çoğu vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartırken, hastaneye başvurulardan kan testi alınarak takibi yapılıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların üzerine tutunan kenelerin yanı sıra yerde dolaşan keneler kameralar tarafından görüntülendi.

Keneler evlerin içine kadar giriyor

Mahalle sakinlerinden Bekir Gülal, hayvanların üzerine çok sayıda kene olduğunu belirterek, “Kene dağlarda çok, çobanlara da yapışıyor. İnekleri sağarken, bakımını yaparken bizlere de yapışıyor. Her sene ilaç veriliyordu bu sene verilmedi. İlaç da yok. Kene arazide, bahçede çok. Evin içine de giriyorlar, her yerde kene var” dedi.

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