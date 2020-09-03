TOGÜ ile TOBB ETÜ arasında işbirliği ön görüşmesi yapıldı
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. BÜNYAMİN ŞAHİN VE ERBAA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖKALP COŞKUN’U MAKAMINDA KABUL ETTİİ.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoülu ile yaptığı görüşmede TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile işbirliği imkanlarının ele alındığını kaydetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Coşkun’u makamında kabul etti. Ziyarette, YÖK tarafından yapılan “Geleceğin Meslekleri Mesleklerin Geleceği Çalıştayı” kapsamında öğrencilere üniversite eğitimine ek olarak katılacakları ve alanlarında deneyim ve uzmanlaşma sağlayabilecekleri sertifika programlarının, akademik ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi önerisi getirildi. Bu bağlamda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ön görüşme yapan Rektör Şahin, fikir alışverişinde bulunularak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
TOGÜ çıtasını yükseltiyor
Öte yandan Rektör Şahin, Times Higher Education 2021 Dünya Üniversite sıralama sonuçları açıklandığını, tüm dünya üniversitelerinin değerlendirildiği listede 1001+ sıralamasında yer alan TOGÜ’nün son 2 yıldır listede yer alarak istikrarlı bir profil çizmeye devam ettiğini kaydetti. Rektör Şahin, Türkiye’den 34 üniversitenin yer aldığı listede ilk binde yer alma hedefine bir adım daha yaklaşan üniversitenin bu başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.
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