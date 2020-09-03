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Külliye’deki toplantı için test yaptırdı, pozitif çıktı, sağlığına kavuştu

BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANI MURAT TUNCEL, KULLİYE’DE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN TOPLANTI ÖNCESİNDE KORONA VİRÜSE YAKALANDIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDA AÇIKLADI.

TOKAT 03.09.2020, 14:22
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Külliye’deki toplantı için test yaptırdı, pozitif çıktı, sağlığına kavuştu

Tokat’ın Başçiftlik ilçesi Belediye Başkanı Murat Tuncel’in, Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantı öncesi yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı, sağlığına kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Ağustos 2020 tarihinde “Pandemi sonrası Belediyecilik” toplantısına katılacak olan belediye başkanlarına Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) korona virüs testi yapıldı. Test yaptıran belediye başkanlarından Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, annesinin ölüm haberini alması sonucu Tokat’a döndü. Annesinin defin işlemleri sırasında Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen Başkan Tuncel, kendisini ve ailesini izoleye aldı. 14 günlük süreyi yaylada karantinada geçiren Başkan Tuncel, sağlığına kavuşarak görevine döndü.

Annesinin cenazesinde korona virüse yakalandığını öğrendi

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Başkan Tuncel, yaşadığı süreci dile getirdi. Tokat’ta yaptırdığı test sonucunu negatif çıktığını ifade eden Başkan Tuncel, Ankara’da külliyedeki toplantı öncesinde ikinci bir test yapıldığını belirterek, ”Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatı ile Belediye Başkanları toplantısına katılmak üzere ilk testi 17.08.2020 tarihinde Tokat’ta yaptırdım. Sonuç negatif çıktı. Toplantıya katılmak üzere 19 Ağustos’ta Ankara’ya gittik. Toplantı öncesi tekrar test için örnek aldılar. Akşam saatlerinde annemin vefatı nedeniyle toplantıya katılmadan Başçiftlik’e döndük. Annemin defin esnasında Cumhurbaşkanı doktoru arayarak COVİD 19 testinin pozitif olduğunu söyledi. Hiç bir kimse ile temasta bulunmadan rahmetli annemin defin işlemlerini hızlı bir şekilde yaptık. Hemen akabinde bütün ailemle birlikte Tokat’taki evimizde 23 kişilik ailemize COVİD 19 testi yaptırdık. Test akşam saatlerinde sonuçlandı. Ailemde ben, eşim, kardeşim ve eşi pozitif diğer tüm ailem negatif çıktı. Biz kendimizi karantinaya alarak izole ettik. 14 gün boyunca da karantina sürecini hiç bir şekilde bozmadık. Kendi çocuklarımızla bile bir araya gelmedi. Bu toplantı belki de ilçemizi büyük bir felaketten korudu. Yoksa hasta olduğumuzu hasta olanları kimse bilmeyecekti. Rabbime hamdolsun ki hiç bir sıkıntılı bir durum söz konusu olmadan süreci tamamlandık. Elhamdülillah biz bu süreci çok küçük belirtilerle atlattık” ifadelerini kullandı.

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