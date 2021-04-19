Kısıtlamada kumar oynayanlara ceza yağdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kısıtlama saatinde kumar oynayan 12 kişi ile birlikte iş yeri sahibine toplam 57 bin 988 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatinde Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi’nde bir tütüncü dükkanının arka tarafında kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Baskın düzenleyen ekipler dükkanın arka kısmındaki bölmede kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakaladı. Şüphelilere kumar oynamaktan 16 bin 32 lira, korona virüs kısıtlamalarını ihlalden de 41 bin 956 lira olmak üzere toplam 57 bin 988 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibine ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlamasıyla işlem yapıldı.