Kaymakam Temiz, korona virüs denetimi yaptı

Tokat’ın Erbaa İlçesinde Kaymakam Mustafa Temiz, korona virüs denetimi yaptı

Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Nasrullah Ülgen ve İlçe Sağlık Müdürü Faruk Kalkan korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için denetimlerde bulundu.

Kaymakam, Temiz yapılan denetimlerde esnaflara ve vatandaşlara maske, temizlik ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Denetim sırasında vatandaşlar ile de sohbet eden Temiz, geçirdiğimiz bu süreçte akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılmaması, taziyelerin de telefon aracılığıyla bildirilmesi, zorunlu olmadıkça evlerimizde kalınması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı uyardı.