Erbaaspor’da Şekvi Tonyalı istifa

Erbaaspor Teknik Direktörü Şekvi Tonyalı, görevinden istifa etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Erbaaspor, sahasında ligin lider takımı Somaspor’la 2-2 berabere kaldı. Ligde 14. sırada yere alan Erbaaspor’un teknik direktörü Şevki Tonyalı görevinden istifa etti. Tonyalı’nın istifası, kulüp yönetimi tarafından kabul edildi. Erbaaspor, Şevki Tonyalı döneminde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.