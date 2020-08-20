Çanakçı deresi temizlendi
TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE, BELEDİYE ÇEVRE TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İLÇE MERKEZİNDEN GEÇEN ÇANAKÇI DERESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI.
Tokat’ın Niksar ilçesinde, Belediye Çevre Temizlik Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinden geçen Çanakçı deresinde temizlik çalışması yapıldı.
Niksar Belediyesi ekipleri, temiz bir çevre için Çanakçı Deresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler derede bulunan çeşitli atıkları toplarken, atıklar arasında kullanılmış maskelerin olması da dikkat çekti.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, özellikle korona virüs döneminde vatandaşların daha duyarlı olmaları ve hijyene önem vermeleri gerektiğinin altını çizerek; “Korona virüs ile mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra çevre temizliğinin de önemi var. Çanakçı Deremizin temizliğini her hafta ekiplerimiz yapıyorlar. Lakin kullanılan maskeler yanı sıra çok sayıda atık ile deremiz kirletilmekte. Hemşehrilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Kullanılmış maskeler en büyük hastalık sebebidir. Lütfen çevremizi koruyalım yerlere çöp atmayalım” dedi.
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